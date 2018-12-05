Кристиан Куэва: Моя адаптация к новому чемпионату скоро завершится

Футбол 05 декабря 2018 15:42 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Липкин Антон

Перуанец проводит первый сезон в «Краснодаре».

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва перед первым матчем ¼ финала Кубка России с «Ростовом» высказался о своей форме.

«Возможно, я пока нахожусь не в оптимальной форме, не в той, в которой меня привыкли видеть, когда я играю за сборную Перу, – сказал 27-летний Куэва в интервью клубной пресс-службе. – Но моя адаптация к новому чемпионату скоро завершится.

У нас в команде сейчас прекрасная атмосфера. И футбол, который демонстрирует «Краснодар», мне очень близок. Он подходит для моего стиля игры. Уверен, скоро ко мне придет настоящее вдохновение, и я сделаю тот финальный рывок, который выведет меня на пик формы.

Игра с «Ростовом» – это дерби. Но нам нужно оставаться спокойными и не позволять эмоциям перехлестывать через край. В последнее время мы играем в отличный футбол, и нам необходимо просто продолжать это делать как в ближайшем матче с «Ростовом», так и в последующих.

Хотим как можно выше подняться во всех турнирах. И если мы будем со всей серьезностью относиться к каждому сопернику, не допускать недооценки, звездной болезни, результат обязательно придет».

Новичок «Краснодара», который перешел в клуб в июле из «Сан-Паулу», провел 20 матчей в нынешнем сезоне и сделал одну результативную передачу.