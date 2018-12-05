Юрий Желудков: В этом сезоне Кокорин «Зениту» уже не поможет

Футбол 05 декабря 2018 17:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Суд продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Ветеран «Зенит» Юрий Желудков оценил возможность футболистов сыграть в текущем сезоне российской премьер-лиги.

«Четыре месяца, которые Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО: для молодого организма это ничто. Но играть, думаю, они смогут только со следующего сезона. Главное, чтобы они не получили реальный срок, потому что такого и врагу не пожелаешь. Кокорин сможет вернуться на поле только в следующем сезоне, в этом он уже ничем не поможет «Зениту», - цитирует Желудкова «Р-Спорт».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.