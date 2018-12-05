Погибший футболист «Локомотива» Ломакин поссорился с таксистом незадолго до пропажи

Футбол 05 декабря 2018 17:44 Источник: Телеканал «360» Автор: Сметанникова Дарья

В ночь на понедельник в Южном округе Москвы было найдено тело мертвого полузащитника молодежного «Локомотива» Алексея Ломакина.

До гибели Ломакин в компании друга Ивана поссорился с таксистом. Об этом сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации канала, во время допроса Иван рассказал следователям, что они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока нет было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку «Локомотива» и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина. Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял игрока, а позже вернулся в машину и уехал домой.

Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вёз футболиста незадолго до пропажи.