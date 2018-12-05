Погибший футболист «Локомотива» Ломакин поссорился с таксистом незадолго до пропажи - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 17:44Источник: Телеканал «360»Автор: Сметанникова Дарья

    Погибший футболист «Локомотива» Ломакин поссорился с таксистом незадолго до пропажи

    В ночь на понедельник в Южном округе Москвы было найдено тело мертвого полузащитника молодежного «Локомотива» Алексея Ломакина.

    До гибели Ломакин в компании друга Ивана поссорился с таксистом. Об этом сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По информации канала, во время допроса Иван рассказал следователям, что они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока нет было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку «Локомотива» и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина. Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял игрока, а позже вернулся в машину и уехал домой.

    Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вёз футболиста незадолго до пропажи.

    #ломакин алексей#фк локомотив#РПЛ#Футбол-Россия#молодежное первенство
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