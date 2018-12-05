Ольга Бузова: Лишить Кокорина и Мамаева карьеры – то же, что отрезать мне язык - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 18:57Источник: Телеканал «Россия-1»Автор: Сметанникова Дарья

    Ольга Бузова: Лишить Кокорина и Мамаева карьеры – то же, что отрезать мне язык

    Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова высказалась относительно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых продлили до 8 февраля.

    «Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то еще. Я очень хорошо знаю Сашку Кокорина. И знаю с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой еще парень! После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слезы мамы, мне становится плохо.

    Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но когда говорят, что их надо лишить карьеры, то это то же самое, что сейчас отрезать мне язык.

    Эта ситуация должна стать уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек», - сказал Бузова в эфире передачи Андрея Малахова на «России 1».

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

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