СМИ: Ибрагимович отказался от возвращения в "Милан"

Игрок выступал за "россонери" с 2010 по 2012 год.
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в MLS, сообщает Expressen.
По информации источника, 37-летний футболист прислушался к мнению своей семьи, которая счастлива в Лос-Анджелесе и не поддерживает его идею с возвращением в Европу.
Отмечается, что "Лос-Анджелес Гэлакси" готов продлить контракт с шведским нападающим на улучшенных условиях.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с "Миланом" шестимесячное соглашение с возможностью продления ещё на год.