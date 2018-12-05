СМИ: Ибрагимович отказался от возвращения в "Милан"

Футбол 05 декабря 2018 19:08 Источник: Expressen Автор: Гичунцев Артур

Игрок выступал за "россонери" с 2010 по 2012 год.

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в MLS, сообщает Expressen.

По информации источника, 37-летний футболист прислушался к мнению своей семьи, которая счастлива в Лос-Анджелесе и не поддерживает его идею с возвращением в Европу.

Отмечается, что "Лос-Анджелес Гэлакси" готов продлить контракт с шведским нападающим на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с "Миланом" шестимесячное соглашение с возможностью продления ещё на год.