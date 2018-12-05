Михаил Дегтярев – о продлении ареста Кокорина и Мамаева: У следствия были основания - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 19:28Источник: «РИА Новости»Автор: Гичунцев Артур

    Михаил Дегтярев – о продлении ареста Кокорина и Мамаева: У следствия были основания

    Напомним, форвард "Зенита" и хавбек "Краснодара" арестованы за участие в избиении двух человек.

    Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение Тверского суда, который продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля 2019 года.

    "У следствия были основания, если они просили продлить арест фигурантов. В этой связи комментировать решение суда смысла нет. По-человечески ребят жаль.

    Они, конечно, теряют форму, находясь в СИЗО. Но я желаю им сохранять и поддерживать свою физическую активность, а также работать над собой, чтобы избежать впоследствии подобных вызывающих и раздражающих общество поступков.

    В будущем мы ждем объективного решения суда. Не мягкого, потому что они талантливые футболисты, но и не чрезмерно жесткого, потому что они публичные люди. А такого, какое положено простому человеку за хулиганские действия. По-человечески всегда жаль тех, кто попадает за решетку", – сказал Дегтярев, чьи слова приводит "РИА Новости".

    #Футбол-Россия#дегтярев михаил#кокорин александр#мамаев павел#фк зенит#фк краснодар
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