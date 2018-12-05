«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в четвертьфинале Кубка России

Футбол 05 декабря 2018 21:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Краснодаре состоялся матч ¼ финала Кубка России.

«Краснодар» на своем поле принимал «Ростов». Матч закончился ничьей со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Иван Игнатьев (17-я минута) и Кристиан Куэва (31). У «Ростова» мячи забили Дмитрий Скопинцев (40) и Александр Гацкан (89)

Следующий матч ¼ финала Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится 23 февраля в Ростове-на-Дону.

Кубок России

¼ финала

«Краснодар» - «Ростов» 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – 17 Игнатьев, 2:0 – 31 Куэва, 2:1 – 40 Скопинцев, 2:2 - 89 Гацкан.

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Уткин (Сулейманов, 70), Каборе, Куэва, Газинский (Голубев, 46), Классон (Перейра, 70), Игнатьев.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Вилюш, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Ионов (Зуев, 45), Маер (Гацкан, 63), Ингасон, Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

Предупреждения: Зуев (56), Маер (57).