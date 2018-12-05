Гол Чорлуки принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в ¼ финала Кубка России - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 21:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Гол Чорлуки принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в ¼ финала Кубка России

    В Москве на «РЖД-Арене» состоялся матч ¼ финала Кубка России.

    «Локомотив» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Рубин» - 1:0. Единственный гол на 54-й минуте матча забил Ведран Чорлука.

    Ответный матч ¼ финала Кубка России «Рубин» и «Локомотив» проведут 23 февраля в Казани.

    Кубок России
    ¼ финала

    «Локомотив» - «Рубин» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – 54 Чорлука.

    «Локомотив»: Гильерме, Лысов, Чорлука, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Тарасов, Фернандеш (Денисов 89), Крыховяк, Кверквелия, Эдер.

    «Рубин»: Бабурин, Калинин, Сорокин, Уремович, Гранат, Байрамян, Могилевец, Навас, Подберезкин (Полоз, 20), Устинов, Азмун.

    Предупреждение: Навас (45).

    #фк локомотив#фк рубин#чорлука ведран#кубок россии по футболу#Футбол-Россия
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