Гол Чорлуки принес «Локомотиву» победу над «Рубином» в ¼ финала Кубка России

Футбол 05 декабря 2018 21:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Москве на «РЖД-Арене» состоялся матч ¼ финала Кубка России.

«Локомотив» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Рубин» - 1:0. Единственный гол на 54-й минуте матча забил Ведран Чорлука.

Ответный матч ¼ финала Кубка России «Рубин» и «Локомотив» проведут 23 февраля в Казани.

Кубок России

¼ финала

«Локомотив» - «Рубин» 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 54 Чорлука.

«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Чорлука, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Тарасов, Фернандеш (Денисов 89), Крыховяк, Кверквелия, Эдер.

«Рубин»: Бабурин, Калинин, Сорокин, Уремович, Гранат, Байрамян, Могилевец, Навас, Подберезкин (Полоз, 20), Устинов, Азмун.

Предупреждение: Навас (45).