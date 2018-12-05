Ведран Чорлука: Против «Рубина» очень тяжело играть – по-другому с казанцами не бывает

Ответный матч состоится 23 февраля.
Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука пообщался с клубной пресс-службой после победы над казанским "Рубином" (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.
"Матч с «Рубином» был для нас очень важным. Рад, что мы победили и что я забил свой первый гол в этом сезоне.
Знали, что против «Рубина» очень тяжело играть – по-другому с казанцами не бывает. Но мы победили и не пропустили.
Подходим к субботнему матчу с «Оренбургом» в хорошем настроении. Надеюсь, продолжим в том же духе", – сказал хорватский футболист.