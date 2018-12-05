Ведран Чорлука: Против «Рубина» очень тяжело играть – по-другому с казанцами не бывает - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 23:33Источник: ФК «Локомотив»Автор: Гичунцев Артур

    Ведран Чорлука: Против «Рубина» очень тяжело играть – по-другому с казанцами не бывает

    Ответный матч состоится 23 февраля.

    Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука пообщался с клубной пресс-службой после победы над казанским "Рубином" (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

    "Матч с «Рубином» был для нас очень важным. Рад, что мы победили и что я забил свой первый гол в этом сезоне.

    Знали, что против «Рубина» очень тяжело играть – по-другому с казанцами не бывает. Но мы победили и не пропустили.

    Подходим к субботнему матчу с «Оренбургом» в хорошем настроении. Надеюсь, продолжим в том же духе", – сказал хорватский футболист.

    #Футбол-Россия#кубок россии по футболу#фк локомотив#фк рубин#чорлука ведран
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