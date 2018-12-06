Александр Зуев: С 30-й минуты добавили в агрессии, перестали бояться «Краснодар»

Футбол 06 декабря 2018 01:30 Источник: «Р-Спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ответная игра состоится 23 февраля.

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев высказался о четвертьфинальном матче Кубка России с «Краснодаром» (2:2).

"Сложная игра, но мы довольны результатом, потому что в первые 30 минут проиграли почти все, включая подборы. Мы уступали 0:2 и, можно сказать, спасли игру, забив два мяча на выезде. По сегодняшнему матчу это очень хороший результат.

Начиная с 30-й минуты мы добавили в агрессии, движении, стали чаще забирать подборы, перестали бояться соперника. При счете 0:2 нам было нечего терять. Вероятно, это повлияло на нашу игру", – приводит слова Зуева агентство «Р-Спорт».