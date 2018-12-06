Нуну: Ребята фантастически отработали в матче с «Челси»

Футбол 06 декабря 2018 12:53 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Вулверхэмптон» победил «Челси» в 15-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну прокомментировал победу над «Челси» (2:1) в матче 15-го тура премьер-лиги на «Молине Стэдиум».

«Думаю, мы показали очень хорошую игру, – приводит BBC слова 44-летнего португальца. – В первом тайме было важно проявить организованность и остаться в игре.

А после перерыва мы показали, что хотим идти вперед. Мне кажется, ребята отработали просто фантастически. Единственный шанс в матчах с такими командами – перебегать их и, когда появляются шансы – использовать их.

Это не означает, что все проблемы решены. Это значит то, что мы можем соответствовать этим стандартам».

Напомним, «Челси» забил первый мяч на 18-й минуте, а во втором тайме «волки» дважды отличились за четыре минуты.

«Вулверхэмптон» набрал 19 очков и занимает 12-е место в премьер-лиге.