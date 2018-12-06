Никола Влашич: ЦСКА – «Спартак»? В Хорватии на дерби больше огня

Футбол 06 декабря 2018 14:00 Источник: «Российская газета» Автор: Липкин Антон

Хорват забил «Спартаку» в своем первом дерби с красно-белыми.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о дерби со «Спартаком» и сравнил его с хорватским дерби между «Динамо» (Загреб) и «Хайдуком».

– Мне кажется, в Хорватии больше эмоций, – сказал 21-летний хорват в интервью «Российской газете». – У нас на дерби постоянно пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со «Спартаком» я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

– Но вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со «Спартаком»?

– О, конечно! За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» вроде как нет.

Напомним, в сентябре Влашич забил единственный гол ЦСКА в матче со «Спартаком» (1:1) на «ВЭБ Арене».