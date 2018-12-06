«Спартак» заплатит 110 тысяч рублей за выбежавшего болельщика в матче с «Локомотивом» - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 14:29Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

    «Спартак» заплатит 110 тысяч рублей за выбежавшего болельщика в матче с «Локомотивом»

    Суммарный штраф красно-белых составил 195 тысяч рублей.

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 195 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1) на «Открытие Арене».

    «На 60-й минуте на поле выбежало постороннее лицо, – приводит Sport24.ru слова главы КДК Артура Григорьянца. – Игра была остановлена на 45 секунд. За необеспечение безопасности «Спартак» оштрафован на 110 тысяч рублей.

    Также «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей за перфоманс, который был запрещен перед матчем. Еще 60 тысяч красно-белые заплатят за использование фанатами пиротехники».

    Кроме того, за систематический выход за пределы технической зоны главный тренер «Спартака» Олег Кононов оштрафован на десять тысяч рублей.

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