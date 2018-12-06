КДК РФС рассмотрит расистские кричалки фанатов «Спартака» в адрес Гилерме позже

Футбол 06 декабря 2018 14:43 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Рассмотрение вопроса перенесено из-за отсутствия на заседании представителей «Локомотива».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС перенес рассмотрение вопроса по скандированию расистских кричалок со стороны фанатов «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Гилерме, сообщает «Р-Спорт».

«Скандирование, которое носило расисткий характер, – заявил глава КДК Артур Григорьянц. – По объективным причинам (сегодня в заседании) не приняли участия представители «Локомотива». Чтобы не нарушать состязательность процесса, мы рассмотрение этого вопроса перенесли на неделю».

Напомним, матч 16-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» (2:1) состоялся 2 декабря на «Открытие Арене».