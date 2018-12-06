Юношеская сборная России (U19) сыграет с Ирландией, Азербайджаном и Румынией в элитном раунде Евро-2019

Матчи группы пройдут в России.
В Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Евро-2019 (U19). Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) попала в группу 1, где ее соперниками станут команды Ирландии, Азербайджана и Румынии.
Матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в России. В финальный турнир выйдет только победитель группы.
Составы всех групп:
Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния
Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания
Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия
Группа 4: Испания, Голландия, Уэльс, Словения
Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша
Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр
Группа 7: Италия, Сербия, Украина, Бельгия.
Финальный турнир Евро-2019 пройдет с 14 по 27 июля в Армении.