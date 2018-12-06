Юношеская сборная России (U19) сыграет с Ирландией, Азербайджаном и Румынией в элитном раунде Евро-2019 - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 14:52Источник: РФСАвтор: Липкин Антон

    Юношеская сборная России (U19) сыграет с Ирландией, Азербайджаном и Румынией в элитном раунде Евро-2019

    Матчи группы пройдут в России.

    В Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Евро-2019 (U19). Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) попала в группу 1, где ее соперниками станут команды Ирландии, Азербайджана и Румынии.

    Матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в России. В финальный турнир выйдет только победитель группы.

    Составы всех групп:
    Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния
    Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания
    Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия
    Группа 4: Испания, Голландия, Уэльс, Словения
    Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша
    Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр
    Группа 7: Италия, Сербия, Украина, Бельгия.

    Финальный турнир Евро-2019 пройдет с 14 по 27 июля в Армении.

    #юношеский чемпионат европы#Юношеская сборная России U-19#Футбол-Россия
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