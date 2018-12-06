Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 15:09Источник: РФСАвтор: Липкин Антон

    Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

    Россия сыграет с Португалией, Польшей и Шотландией в элитном раунде Евро-2019 (U17).

    Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019. Сборная России попала в группу 6 к Португалии, Польше и Шотландии.

    «Соперники по группе у нас очень сильные, – приводит слова Хомухи официальный сайт РФС. – С командами Португалии и Шотландии мы знакомы. Португалия, к примеру, выиграла представительный турнир «Монтегю» во Франции, на котором выступали и мы, что лишний раз говорит об ее уровне. С Шотландией мы провели два спарринг-матча на августовском сборе в Испании, в обоих из которых уступили. Нет информации пока только о команде Польши, но сейчас будем собирать данные.

    У нас очень сложная группа, тем более, что элитный раунд будет проходить в Шотландии. В свое время в эти же сроки мы играли в элитном раунде ЧЕ-2013 U-17 в Англии, и там было много проблем, связанных с климатическими условиями – сильный ветер, снег. Шотландия находится еще севернее Англии, поэтому погода во время проведения элитного раунда, скорее всего, будет очень влажная».

    Напомним, матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в Шотландии. В финальный турнир выйдут победители группы и семь из восьми лучших команд, занявших вторые места.

    #юношеский чемпионат европы (u17)#юношеская сборная россии U-17#хомуха дмитрий#Футбол-Россия
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