Шамиль Лахиялов: Показательное выступление с Кокориным и Мамаевым напоминает шоу

Футбол 06 декабря 2018 16:09 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

Суд продлил арест обоих футболистов до 8 февраля.

Бывший форвард «Анжи», «Ахмата» и «Краснодара» Шамиль Лахиялов высказался о решении Тверского районного суда продлить арест форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля.

«Честно сказать, здесь уже до абсурда какого-то доходит, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Лахиялова. – Потихоньку эта ситуация начинает нервировать и злить. Неужели они такие рецидивисты, что над ними устроили такое показательное выступление?!

Больше или меньше, но они приносили пользу российскому спорту, выступали за сборную страны. И вот так взять их и линчевать, грубо говоря… Хотят показать обществу: мол, видите, мы со всеми так можем – и с богатыми, и с известными.

Надо понимать, что у Кокорина и Мамаева есть дети, тем более малолетние. Хотите изолировать их от общества – так сделайте домашний арест. Но нельзя же изолировать их от своих детей. По-моему, это показательное выступление напоминает уже шоу».

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года, и суд его принял.