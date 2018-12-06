Лотар Маттеус: Главная ошибка "Баварии" в том, что они ничего не поменяли перед стартом сезона

На данный момент клуб занимает 4-е место в таблице бундеслиги.
Бывший защитник мюнхенской "Баварии" Лотар Маттеус высказался о проблемах немецкого клуба.
"Я считаю, что главная ошибка "Баварии" заключается в том, что они ничего не поменяли перед стартом сезона.
Ковачу пришлось работать с игроками, которые выиграли все, и я не вижу никакой мотивации. Как можно настроиться на игру, когда ты выиграл шесть титулов подряд? Дело не в игроках, а психологии", – цитирует Маттеуса Goal.com.
Ранее сообщалось, что "Бавария" планирует уволить главного тренера Нико Ковача и пригласить на его место Зинедина Зидана.