Президент "Лацио" выступил с официальным заявлением о возможном уходе Индзаги - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 16:56Источник: Football ItaliaАвтор: Гичунцев Артур

    Президент "Лацио" выступил с официальным заявлением о возможном уходе Индзаги

    На данный момент римский клуб занимает 5-е место.

    Президент "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал информацию о возможном увольнении итальянского специалиста Симоне Индзаги.

    "Хотел бы прояснить ситуацию в клубе, поскольку видел некоторые новости, которые направлены только на дестабилизацию атмосферы в команде.

    Индзаги будет тренировать команду еще несколько лет. Также свое место сохранит и спортивный директор. У "Лацио" есть потенциал, вы видели это, и мне не кажется, что команда стала слабее", – цитирует функцинера Football Italia.

    В прошлом сезоне "Лацио" занял 5-е место, уступив 4-ю позицию миланскому "Интеру" по дополнительным показателям.

    #серия а#фк лацио#индзаги симоне#лотито клаудио
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