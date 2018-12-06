Президент "Лацио" выступил с официальным заявлением о возможном уходе Индзаги

Футбол 06 декабря 2018 16:56 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

На данный момент римский клуб занимает 5-е место.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал информацию о возможном увольнении итальянского специалиста Симоне Индзаги.

"Хотел бы прояснить ситуацию в клубе, поскольку видел некоторые новости, которые направлены только на дестабилизацию атмосферы в команде.

Индзаги будет тренировать команду еще несколько лет. Также свое место сохранит и спортивный директор. У "Лацио" есть потенциал, вы видели это, и мне не кажется, что команда стала слабее", – цитирует функцинера Football Italia.

В прошлом сезоне "Лацио" занял 5-е место, уступив 4-ю позицию миланскому "Интеру" по дополнительным показателям.