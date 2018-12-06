FA не будет наказывать Феллайни за грубую игру в матче с "Арсеналом" (видео) - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 17:09Источник: Sky SportsАвтор: Гичунцев Артур

    FA не будет наказывать Феллайни за грубую игру в матче с "Арсеналом" (видео)

    Встреча прошла накануне.

    Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни избежал санкций со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) за грубую игру в матче 15-го тура АПЛ (2:2) с лондонским "Арсеналом". Такой информацией располагает журналист Sky Sports Пол Гилмор.

    По его информации, решение принято из-за того, что главный арбитр поединка Андре Марринер зафиксировал нарушение правил, но карточку Феллайни не показал.

    Напомним, в конце игры бельгиец схватил за волосы полузащитника "пушкарей" Маттео Гендузи.

    #апл#фк манчестер юнайтед#фк арсенал лондон#феллайни маруан#гендузи маттео#Футбольная ассоциация Англии (FA)
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