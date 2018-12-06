FA не будет наказывать Феллайни за грубую игру в матче с "Арсеналом" (видео)

Встреча прошла накануне.
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни избежал санкций со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) за грубую игру в матче 15-го тура АПЛ (2:2) с лондонским "Арсеналом". Такой информацией располагает журналист Sky Sports Пол Гилмор.
По его информации, решение принято из-за того, что главный арбитр поединка Андре Марринер зафиксировал нарушение правил, но карточку Феллайни не показал.
Напомним, в конце игры бельгиец схватил за волосы полузащитника "пушкарей" Маттео Гендузи.
Феллайни пытается вернуть свои волосы 😬 pic.twitter.com/EPI1ha6Rxz— Руслан Абушкин (@abushkin) 5 декабря 2018 г.