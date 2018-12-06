Национальная команда под руководством специалиста впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018. Награждение лауреатов проходит в четверг ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо всем, кто проголосовал за российский футбол", – сказал Черчесов, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт".
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018 🎉 pic.twitter.com/yun3m1Um0U— Сборная России (@TeamRussia) 6 декабря 2018 г.