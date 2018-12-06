Черчесов получил премию «Человек года» - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 20:00Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Черчесов получил премию «Человек года»

    Национальная команда под руководством специалиста впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018. Награждение лауреатов проходит в четверг ММПЦ МИА "Россия сегодня".

    "Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо всем, кто проголосовал за российский футбол", – сказал Черчесов, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт".

    #Футбол-Россия#сборная россии по футболу#черчесов станислав
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