Футбол 06 декабря 2018 20:00 Источник: «Р-Спорт» Автор: Гичунцев Артур

Национальная команда под руководством специалиста впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018. Награждение лауреатов проходит в четверг ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Приз получаю я, но человеком года назвал бы многих: команду, организаторов, болельщиков. В моем лице наш труд поощрили. Спасибо всем, кто проголосовал за российский футбол", – сказал Черчесов, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт".