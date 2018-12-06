«Реал» забил 6 мячей в ворота «Мелильи», Иско и Асенсио оформили по дублю - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 20:05Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Реал» забил 6 мячей в ворота «Мелильи», Иско и Асенсио оформили по дублю

    Встреча прошла на "Сантьяго Бернабеу".

    Футболисты мадридского "Реала" под руководством Сантьяго Солари разгромили "Мелилью" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании – 6:1.

    В составе "сливочных" по дублю оформили два хавбека – Марко Асенсио, а также Иско. Еще два гола "Реала" забили защитник Хавьер и форвард Винисиус Жуниор.

    Единственный мяч в ворота Кейлора Наваса с пенальти на 81-й минуте забил нападающий Ясин Касми.

    Таким образом, "Реал", который выиграл первый матч со счетом 4:0, вышел в следующую стадию турнира.

    Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 января 2019 года. Пары на этой будут определены жеребьевкой.

    Кубок Испании
    1/16 финала
    Ответный матч

    "Реал" – "Мелилья" – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – 33 Асенсио, 2:0 – 35 Асенсио, 3:0 – 39 Хавьер Санчес, 4:0 – 47 Иско, 5:0 – 75 Винисиус Жуниор, 5:1 – 81, пенальти Касми, 6:1 – 83 Иско.

    #кубок испании по футболу#фк реал мадрид#асенсио марко#иско суарес франсиско роман аларкон
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