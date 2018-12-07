Дмитрий Селюк: Клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в Каборе

Футбол 07 декабря 2018 14:27 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Контракт полузащитника с «Краснодаром» истекает летом 2019 года.

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал интерес к полузащитнику «Краснодара» Шарлю Каборе со стороны «Спартака».

«Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе, – приводит Sport24.ru слова Селюка. – К нему проявляют повышенный интерес многие клубы из разных стран Европы. Более того, меня уже приглашают приехать в две страны на переговоры.

Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с «Краснодаром», в котором он тоже счастлив».

Напомним, 30-летний полузащитник сборной Буркина-Фасо выступает в России с 2013 года, когда перешел в «Кубань» из «Марселя». С 2015 года он играет за «Краснодар». В премьер-лиге на его счету 139 матчей и два гола.

Контракт Каборе с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2019 года.