Дмитрий Кузнецов: Непонятно, за счет чего «Рубин» собирается забивать «Зениту» - Советский спорт
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    • Футбол07 декабря 2018 14:55Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Дмитрий Кузнецов: Непонятно, за счет чего «Рубин» собирается забивать «Зениту»

    «Зенит» сыграет с «Рубином» в 17-м туре премьер-лиги.

    Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов высказался о шансах команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Зенитом».

    «Непонятно, за счет чего они собираются забивать голы «Зениту», – приводят «Известия» слова Кузнецова. – Рассчитывать только на стандарты – глупо. Тем не менее в нашем чемпионате возможно все.

    Вот питерцев в начале сезона уже называли чемпионами, а они растеряли все преимущество и теперь выглядят не так уверенно. Однако дома сине-бело-голубые должны сыграть хорошо. Болельщики у них очень требовательные – они погонят команду вперед».

    Отметим, что в последних шести матчах премьер-лиги «Рубин» забил только три гола.

    Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет 9 декабря на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 19:00 (мск).

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