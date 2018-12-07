Дмитрий Кузнецов: Непонятно, за счет чего «Рубин» собирается забивать «Зениту»

Футбол 07 декабря 2018 14:55 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

«Зенит» сыграет с «Рубином» в 17-м туре премьер-лиги.

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов высказался о шансах команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Зенитом».

«Непонятно, за счет чего они собираются забивать голы «Зениту», – приводят «Известия» слова Кузнецова. – Рассчитывать только на стандарты – глупо. Тем не менее в нашем чемпионате возможно все.

Вот питерцев в начале сезона уже называли чемпионами, а они растеряли все преимущество и теперь выглядят не так уверенно. Однако дома сине-бело-голубые должны сыграть хорошо. Болельщики у них очень требовательные – они погонят команду вперед».

Отметим, что в последних шести матчах премьер-лиги «Рубин» забил только три гола.

Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет 9 декабря на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 19:00 (мск).