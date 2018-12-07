Лю Хуншен: Шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок за полтора года - вина штаба Карреры

Футбол 07 декабря 2018 23:37 Источник: Телеканал «360»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен считает, что в травме защитника Андрея Ещенко виноват тренерский штаб бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры.

- Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста. Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

Сам футболист должен говорить, что чувствует дискомфорт. Не надо терпеть и играть, нужно вовремя подойти к врачу и сказать о болях, дискомфорте. Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры. Новый тренер Олег Кононов только пришел, и он тут не при чем, - передает слова специалиста телеканал «360».

Ранее стало известно, что Ещенко был прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт. На полное восстановление футболиста потребуется около шести месяцев.