«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

Футбол 08 декабря 2018 00:39 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Вердера» обыграли «Фортуну» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе бременской команды голами отметились Кевин Мевальд, Мартин Харник и Джош Сарджент. У клуба из Дюссельдорфа отличился Доди Лукебакио.

После этой победы «Вердер» набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна», имея в активе девять баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Вердер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Фортуна» на своем поле примет «Фрайбург».