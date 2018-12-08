«Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 00:39Источник: «Советский спорт»

    «Вердер» на своем поле переиграл «Фортуну»

    Футболисты «Вердера» обыграли «Фортуну» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

    В составе бременской команды голами отметились Кевин Мевальд, Мартин Харник и Джош Сарджент. У клуба из Дюссельдорфа отличился Доди Лукебакио.

    После этой победы «Вердер» набрал 21 очко и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Фортуна», имея в активе девять баллов, занимает 18-е место.

    В следующем туре «Вердер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Фортуна» на своем поле примет «Фрайбург».

    #фк фортуна#бундеслига#фк вердер
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