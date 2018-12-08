Карл-Хайнц Румменигге: Будет здорово, если в субботу три очка останутся в Мюнхене - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 01:24Источник: ФК «Бавария»

    Карл-Хайнц Румменигге: Будет здорово, если в субботу три очка останутся в Мюнхене

    Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата Германии против «Нюрнберга».

    - У нас уже давно не было баварского дерби. Этот матч особенно важен для наших болельщиков, поэтому будет здорово, если в субботу три очка останутся в Мюнхене.

    Мы хотим победить в матче и не имеет значения как мы это сделаем. Хотелось бы победить красиво и забить много голов, но в итоге самое главное это заработать очки, - приводит слова Румменигге пресс-служба «Баварии».

    Добавим, что встреча состоится 8 декабря на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени.

    #бундеслига#фк бавария#фк нюрнберг#румменигге карл-хайнц
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