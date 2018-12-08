«Крылья Советов» обыграли дома «Ростов». Карасев удалил с поля трех футболистов и Карпина - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 14:23Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Крылья Советов» обыграли дома «Ростов». Карасев удалил с поля трех футболистов и Карпина

    В Самаре состоялся матч 17-го тура российской премьер-лиги.

    «Крылья Советов» на своем поле принимали «Ростов». Победу праздновала самарская команда. Единственный гол на 11-й минуте забил Паул Антон, реализовавший пенальти.

    Отметим, что в концовке первого тайма главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил с поля нападающего «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. В течение нескольких минут у «Ростова» были удалены два футболиста: Рагнар Сигурдссон (84-я минута) и Александр Гацкан (86).

    С тренерской скамейки был удален главный тренер ростовской команды Валерий Карпин за разговоры с линейным арбитром.

    Благодаря победе «Крылья Советов» поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Ростов» с 24 баллами идет на шестой позиции.

    Следующий матч 18-го тура команды проведут после перерыва. «Крылья Советов» 3 марта сыграют в гостях с «Локомотивом», а «Ростов» в этот же день встретится с «Енисеем».

    РПЛ
    17-й тур

    «Крылья Советов» - «Ростов» 1:0

    Гол: 1:0 – 11, пенальти Антон.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Денисов (Зотов, 68), Рохель, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Ткачук, Мияйлович, Яковлев, Корниленко.

    «Ростов»: Песьяков, Ингасон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Сигурдссон, Скопинцев, Зуев, Юсупов (Паршивлюк, 70), Гацкан, Логашов, Шомуродов, Сигурдарсон.

    Предупреждения: Башкиров (2), Хаджикадунич (10), Корниленко (26), Гацкан (74), Шейдаев (82), Самарджич (86), Ингасон (90+4).

    Удаления: Корниленко (44), Сигурдссон (82), Гацкан (86).

    #фк крылья советов#фк ростов#РПЛ#Футбол-Россия#антон паул#гацкан александр#сигурдссон рагнар#карпин валерий#корниленко сергей
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