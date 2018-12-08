Надсон: Вероятно, мой период в «Крыльях» подошёл к концу

Футбол 08 декабря 2018 15:46 Источник: Чемпионат.com Автор: Гичунцев Артур

Ранее игрок сообщал, что в его контракте есть пункт, по которому самарский клуб может расстаться с ним уже в декабре.

Защитник самарских «Крыльев Советов» Надсон после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0) заявил, что получил ряд предложений из команд России и Израиля.

«Вероятно, мой период в «Крыльях» подошёл к концу. Я не могу этого знать на 100%, но похоже что так. С вероятностью 85% сегодня я в последний раз приехал на «Самара Арену» в майке «Крыльев». Жаль, что так складывается, но такова жизнь футболистов.

У меня многое связано с Самарой. Мы вместе опускались в ФНЛ, возвращались обратно, побеждали такие команды как «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. В «Крыльях» я многому научился. У меня есть варианты продолжения карьеры в России и Израиле. Сейчас я поеду домой, чтобы отдохнуть и подумать», – цитирует игрока «Чемпионат».

Напомним, Надсон выступает за самарский клуб с 2013 года. За это время он провел 127 матчей и отдал 3 голевых паса.