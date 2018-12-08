«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 19:01Источник: «Советский спорт»

    «Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»

    Футболисты «Наполи» одержали победу над «Фрозиноне» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 4:0.

    В составе команды из Неаполя голами отметились Петр Зелиньски (7-я минута), Адам Уна (40), дубль в этой встрече на свой счет записал Аркадиуш Милик (68, 84).

    После этой победы «Наполи» набрал 35 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне», имея в активе восемь баллов, располагается на 19-м месте.

    В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Кальяри», а «Фрозиноне» дома встретится с «Сассуоло».

    #серия а#фк наполи#фк фрозиноне
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