«Наполи» на своем поле разгромил «Фрозиноне»

Футбол 08 декабря 2018 19:01 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Наполи» одержали победу над «Фрозиноне» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 4:0.

В составе команды из Неаполя голами отметились Петр Зелиньски (7-я минута), Адам Уна (40), дубль в этой встрече на свой счет записал Аркадиуш Милик (68, 84).

После этой победы «Наполи» набрал 35 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне», имея в активе восемь баллов, располагается на 19-м месте.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Кальяри», а «Фрозиноне» дома встретится с «Сассуоло».