Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Нюрнберг»

Футбол 08 декабря 2018 19:23 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Баварии» переиграли «Нюрнберг» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Дубль в этой встрече на свой счет записал Роберт Левандовски (9-я и 27-я минуты), еще один мяч на счету Франка Рибери (56).

После этой победы «Бавария» набрала 27 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Нюрнберг», имея в активе 11 баллов, занимает 16-е место.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Ганновера-96», а «Нюрнберг» на своем поле примет «Вольфсбург».