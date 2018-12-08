Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала победу над «Шальке-04»

Футбол 08 декабря 2018 19:25 Источник: «Советский спорт»

Футболисты дортмундской «Боруссии» переиграли «Шальке» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

В составе дортмундцев голами отметились Томас Делейни и Джейдон Санчо. У команды из Гельзенкирхена отличился Даниэль Калиджиури.

После этой победы «Боруссия» набрала 36 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке», имея в активе 14 баллов, занимает 13-е место.

В следующем туре «Боруссия» на своем поле примет «Вердер», а «Шальке» в гостях встретится с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии

14-й тур

«Шальке» – «Боруссия» - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дилэйни (7), 1:1 – Калиджури (61, пен.), 1:2 – Санчо (74).

«Шальке»: Фэрманн, Очипка (Коноплянка, 76), Настасич, Сане, Бенталеб (Сердар, 55), Руди, Харит, Шопф, Маккенни, Калиджури, Бургшталлер (Мендиль, 37).

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Аканджи, Дилэйни, Витцель, Ройс, Санчо (Пулишич, 89), Бруун Ларсен (Геррейру, 62), Пако Алькасер (Гетце, 77).

Предупреждения: Пишчек (14), Очипка (22), Сане (31), Настасич (59), Хакими (63), Ройс (67), Руди (90).