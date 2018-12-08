Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала победу над «Шальке-04» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Наполи
    Фрозиноне
    4
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Локомотив М
    Оренбург
    2
    1
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Бавария
    Нюрнберг
    3
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Шальке-04
    Боруссия Д
    1
    2
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Байер
    Аугсбург
    1
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    3
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Вольфсбург
    Хоффенхайм
    2
    2
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    ПСЖ
    Монпелье
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Кардифф Сити
    Саутгемптон
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Бёрнли
    Брайтон энд Хоув Альбион
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Арсенал
    Хаддерсфилд Таун
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Вест Хэм Юнайтед
    Кристал Пэлас
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    4
    1
  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Валенсия
    Севилья
    1
    1
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Анжи
    Спартак М
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Кальяри
    Рома
    0
    1
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    1-й тайм
    Герта
    Айнтрахт Ф
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    1-й тайм
    Вильярреал
    Сельта
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Тулуза
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Ним
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Генгам
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Анже
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Ренн
    Дижон
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Лацио
    Сампдория
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Эспаньол
    Барселона
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 22:45
    Лестер Сити
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
    • Футбол08 декабря 2018 19:25Источник: «Советский спорт»

    Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала победу над «Шальке-04»

    Футболисты дортмундской «Боруссии» переиграли «Шальке» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

    В составе дортмундцев голами отметились Томас Делейни и Джейдон Санчо. У команды из Гельзенкирхена отличился Даниэль Калиджиури.

    После этой победы «Боруссия» набрала 36 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке», имея в активе 14 баллов, занимает 13-е место.

    В следующем туре «Боруссия» на своем поле примет «Вердер», а «Шальке» в гостях встретится с «Аугсбургом».

    Чемпионат Германии
    14-й тур

    «Шальке» – «Боруссия» - 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дилэйни (7), 1:1 – Калиджури (61, пен.), 1:2 – Санчо (74).

    «Шальке»: Фэрманн, Очипка (Коноплянка, 76), Настасич, Сане, Бенталеб (Сердар, 55), Руди, Харит, Шопф, Маккенни, Калиджури, Бургшталлер (Мендиль, 37).

    «Боруссия»: Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Аканджи, Дилэйни, Витцель, Ройс, Санчо (Пулишич, 89), Бруун Ларсен (Геррейру, 62), Пако Алькасер (Гетце, 77).

    Предупреждения: Пишчек (14), Очипка (22), Сане (31), Настасич (59), Хакими (63), Ройс (67), Руди (90).

    #бундеслига#фк боруссия дортмунд#фк шальке
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта