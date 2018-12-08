Дмитрий Шляхтин: Со сменой тренера у "Крыльев Советов" есть прогресс

Футбол 08 декабря 2018 20:30 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Напомним, Миодраг Божович возглавил самарскую команду 5 октября, сменив на посту главного тренера Андрея Тихонова.

Председатель совета директоров самаркских «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин дал комментарий после победы над «Ростовом» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

"Сегодня все видели, что команда билась до последнего. Игры с "Зенитом" (0:1) и "Спартаком" (1:3) это тоже уже другая картина по сравнению с началом сезона.

Со сменой тренера у "Крыльев Советов" есть прогресс", – цитирует Шляхтина ТАСС.

"Крылья Советов" под руководством Божовича одержали в чемпионате России три победы при трех поражениях и одной ничьей. После 16 игр команда 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.