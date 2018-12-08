Давид Луиз: Думаю, что «Челси» играл против лучшей команды в Европе - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 23:01Источник: BBC

    Давид Луиз: Думаю, что «Челси» играл против лучшей команды в Европе

    Защитник «Челси» Давид Луиз прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Англии над «Манчестер Сити» (2:0).

    - Это был отличный матч. Думаю, что мы играли против лучшей команды в Европе на данный момент. У «Манчестер Сити» превосходные футболисты и они показывают хороший футбол.

    Нам пришлось терпеть, но мы воспользовались своим шансом и забили. Наш план на игру сработал. У нас были плохие результаты, и мы старались исправиться. Мы продолжаем сражаться, но твердо стоим на ногах, - цитирует Луиза BBC.

    После этой победы «Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

    #апл#фк челси#фк манчестер сити#луиз давид
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