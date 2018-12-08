Давид Луиз: Думаю, что «Челси» играл против лучшей команды в Европе

Футбол 08 декабря 2018 23:01 Источник: BBC

Защитник «Челси» Давид Луиз прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Англии над «Манчестер Сити» (2:0).

- Это был отличный матч. Думаю, что мы играли против лучшей команды в Европе на данный момент. У «Манчестер Сити» превосходные футболисты и они показывают хороший футбол.

Нам пришлось терпеть, но мы воспользовались своим шансом и забили. Наш план на игру сработал. У нас были плохие результаты, и мы старались исправиться. Мы продолжаем сражаться, но твердо стоим на ногах, - цитирует Луиза BBC.

После этой победы «Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.