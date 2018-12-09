Нико Ковач: На протяжении 90 минут мы практически ничего не позволили «Нюрнбергу»

Футбол 09 декабря 2018 00:09 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии с «Нюрнбергом» (3:0).

- Сегодня на протяжении 90 минут мы практически ничего не позволили сопернику. Сами мы при этом создали много моментов. Я доволен игрой команды. Важно, что мы сыграли на ноль и таким образом не потеряли уверенности в себе. Позитивные результаты всегда важны. Мы выиграли три матча подряд, и во всех случаях я остался доволен стилем команды, - приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

После этой победы «Бавария» набрала 27 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Ганновера».