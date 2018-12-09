Джошуа Киммих: Сезон обещает стать очень захватывающим

Футбол 09 декабря 2018 00:51 Источник: ФК «Бавария»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Германии с «Нюрнбергом» (3:0).

- Ситуации подобной той, что в этом сезоне, мне еще не приходилось переживать. В прошлом сезоне мы некоторое время уступали первенство, но в этом отставание от первого места больше. Сегодня Дортмунд снова победил. Поэтому сезон обещает стать очень захватывающим. Сейчас мы находимся в ситуации, в которой команда должна продемонстрировать характер, - приводит слова Киммиха пресс-служба «Баварии».

После этой победы «Бавария» набрала 27 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Ганновера».