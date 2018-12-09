Ди Франческо может покинуть пост главного тренера "Ромы" - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 11:46Источник: Gazzetta dello SportАвтор: Спирин Дмитрий

    Ди Франческо может покинуть пост главного тренера "Ромы"

    «Рома» рассматривает вариант увольнения главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо.

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «Ромы» Джим Паллотта готова расстаться с нынешним тренером из-за неудачных выступлений команды.

    Тем не менее, в руководстве «Ромы» не уверены, что после увольнения Ди Франческо ему смогут найти достойную замену по ходу сезона.

    В последнем матче серии А против «Кальяри» «Рома» вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество, встреча завершилась вничью (2:2).

    От расставания с Ди Франческо руководителей «Ромы» также удерживает то, что спортивный директор клуба Мончи пообещал уйти вместе с тренером в случае его увольнения.

    В данный момент римский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.

    #ди франческо эусебио#фк рома#серия а
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