Ди Франческо может покинуть пост главного тренера "Ромы"

Футбол 09 декабря 2018 11:46 Источник: Gazzetta dello Sport Автор: Спирин Дмитрий

«Рома» рассматривает вариант увольнения главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «Ромы» Джим Паллотта готова расстаться с нынешним тренером из-за неудачных выступлений команды.

Тем не менее, в руководстве «Ромы» не уверены, что после увольнения Ди Франческо ему смогут найти достойную замену по ходу сезона.

В последнем матче серии А против «Кальяри» «Рома» вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество, встреча завершилась вничью (2:2).

От расставания с Ди Франческо руководителей «Ромы» также удерживает то, что спортивный директор клуба Мончи пообещал уйти вместе с тренером в случае его увольнения.

В данный момент римский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А.