Шарль Каборе: С «Уфой» будет непросто

Футбол 09 декабря 2018 14:08 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги сыграет дома с «Уфой».

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча.

«Ждем насыщенную оборону у соперника. Не сомневаюсь, с «Уфой» будет непросто, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус», - цитирует Каборе пресс-служба клуба.

После 16 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. «Уфа» с 15 баллами идет на 14-й строчке.

Матч между командами состоится 9 декабря в 16:30 мск.