Шарль Каборе: С «Уфой» будет непросто

«Краснодар» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги сыграет дома с «Уфой».
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча.
«Ждем насыщенную оборону у соперника. Не сомневаюсь, с «Уфой» будет непросто, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус», - цитирует Каборе пресс-служба клуба.
После 16 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. «Уфа» с 15 баллами идет на 14-й строчке.
Матч между командами состоится 9 декабря в 16:30 мск.