Шарль Каборе: С «Уфой» будет непросто - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    15-й тур
    1-й тайм
    Эйбар
    Леванте
    1
    2
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Динамо М
    Урал
    1
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Сассуоло
    Фиорентина
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 16:30
    Краснодар
    Уфа
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Болонья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Кьево
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Аталанта
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 17:00
    Страсбург
    Кан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 17:30
    Майнц
    Ганновер-96
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 18:15
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 19:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:00
    Зенит
    Рубин
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 19:00
    Лилль
    Реймс
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Дженоа
    СПАЛ
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 20:00
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 14:08Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

    Шарль Каборе: С «Уфой» будет непросто

    «Краснодар» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги сыграет дома с «Уфой».

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча.

    «Ждем насыщенную оборону у соперника. Не сомневаюсь, с «Уфой» будет непросто, но надеюсь, что нам удастся добиться результата. Чем труднее победа, тем приятнее ее вкус», - цитирует Каборе пресс-служба клуба.

    После 16 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. «Уфа» с 15 баллами идет на 14-й строчке.

    Матч между командами состоится 9 декабря в 16:30 мск.

    #каборе шарль#фк краснодар#фк уфа#РПЛ#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта