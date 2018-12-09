Отец Мамаева: Павел в первый же день в тюрьме осознал, что что-то не так в его жизни - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 14:11Источник: НТВАвтор: Сметанникова Дарья

    Отец Мамаева: Павел в первый же день в тюрьме осознал, что что-то не так в его жизни

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находится в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля.

    Отец Мамаева Константин рассказал, что его сын изменился за время, проведенное под арестом.

    «В первом же письме он написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы я сюда не попал». Это ответ на все. Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. И он осознал в первый же день.

    Он мой сын, и я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было по-человечески стыдно в тот момент из-за того, что происходило. Это вопиющий случай. Не было такого никогда с нашими, будем так говорить, футболистами», - сказал Константина Мамаева в эфире «НТВ».

    Напомним, 11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #мамаев павел#кокорин александр#фк краснодар#Футбол-Россия#РПЛ
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