Отец Мамаева: Павел в первый же день в тюрьме осознал, что что-то не так в его жизни

Футбол 09 декабря 2018 14:11 Источник: НТВ Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находится в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля.

Отец Мамаева Константин рассказал, что его сын изменился за время, проведенное под арестом.

«В первом же письме он написал: «Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы я сюда не попал». Это ответ на все. Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. И он осознал в первый же день.

Он мой сын, и я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было по-человечески стыдно в тот момент из-за того, что происходило. Это вопиющий случай. Не было такого никогда с нашими, будем так говорить, футболистами», - сказал Константина Мамаева в эфире «НТВ».

Напомним, 11 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.