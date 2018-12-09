Агент: Алексею Миранчуку делали предложения пять топ-клубов РПЛ

Футбол 09 декабря 2018 15:39 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Агент Вадим Шпинем рассказал, что его клиенту полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку делали предложения «Краснодар», «Рубин», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

«Когда у Алексея оставалось полгода до окончания контракта, его хотели «Краснодар», «Рубин» и «Спартак». Наверняка были «Зенит» и ЦСКА. Как вы жили в те дни, когда оставалось полгода до окончания контракта с «Локомотивом»? - спросил ведущий программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» Нобель Арустамян.

«Было на самом деле очень тяжело. С предложениями выходили все клубы, которые вы перечислили. Мы очень часто встречались с Алексеем. Суть в том, что парень выбрал такой путь развития. Не знаю как: сердцем, интуицией или с помощью мамы, которая очень активна в жизни ребят», - ответил Шпинев.