Агент: Алексею Миранчуку делали предложения пять топ-клубов РПЛ - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 15:39Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Агент: Алексею Миранчуку делали предложения пять топ-клубов РПЛ

    Агент Вадим Шпинем рассказал, что его клиенту полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку делали предложения «Краснодар», «Рубин», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

    «Когда у Алексея оставалось полгода до окончания контракта, его хотели «Краснодар», «Рубин» и «Спартак». Наверняка были «Зенит» и ЦСКА. Как вы жили в те дни, когда оставалось полгода до окончания контракта с «Локомотивом»? - спросил ведущий программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» Нобель Арустамян.

    «Было на самом деле очень тяжело. С предложениями выходили все клубы, которые вы перечислили. Мы очень часто встречались с Алексеем. Суть в том, что парень выбрал такой путь развития. Не знаю как: сердцем, интуицией или с помощью мамы, которая очень активна в жизни ребят», - ответил Шпинев.

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