Тони Шуньич: Переезжаем на новый стадион, который «Динамо» заслуживает

Футбол 09 декабря 2018 17:44 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Динамо» обыграло «Урал» (4:0) в заключительном матче РПЛ перед перерывом.

Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал итог матча 17-го тура в Химках.

«Всех поздравляю, все молодцы, выложились на сто процентов. «Урал» мог проиграть больше. У нас все сыграли хорошо. Жоаозинью забил очень красивый гол, очень важный. Важно было открыть счет. Мог бы я такой же гол забить? Если бы играл на позиции Жоаозинью, то попробовал бы.

Теперь переезжаем на новый стадион, который «Динамо» заслуживает. Сам не был внутри, но смотрел фото, спрашивал ребят — говорят, поле нужно чуть-чуть доработать. В остальном — все супер. Антону Шунину очень понравился новый стадион, ведь он коренной динамовец. По Химкам будем скучать, но в Москве очень красивый стадион. Скоро отпуск. Поеду с девушкой в Таиланд. А на Рождество — домой!», - цитирует Шуньича «Матч ТВ».

Напомним, что после перерыва «Динамо» переедет на реконструированный стадион «Динамо», где в рамках 19-го тура РПЛ сыграет со «Спартаком».