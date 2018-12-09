Тони Шуньич: Переезжаем на новый стадион, который «Динамо» заслуживает - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 17:44Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Тони Шуньич: Переезжаем на новый стадион, который «Динамо» заслуживает

    «Динамо» обыграло «Урал» (4:0) в заключительном матче РПЛ перед перерывом.

    Защитник «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал итог матча 17-го тура в Химках.

    «Всех поздравляю, все молодцы, выложились на сто процентов. «Урал» мог проиграть больше. У нас все сыграли хорошо. Жоаозинью забил очень красивый гол, очень важный. Важно было открыть счет. Мог бы я такой же гол забить? Если бы играл на позиции Жоаозинью, то попробовал бы.

    Теперь переезжаем на новый стадион, который «Динамо» заслуживает. Сам не был внутри, но смотрел фото, спрашивал ребят — говорят, поле нужно чуть-чуть доработать. В остальном — все супер. Антону Шунину очень понравился новый стадион, ведь он коренной динамовец. По Химкам будем скучать, но в Москве очень красивый стадион. Скоро отпуск. Поеду с девушкой в Таиланд. А на Рождество — домой!», - цитирует Шуньича «Матч ТВ».

    Напомним, что после перерыва «Динамо» переедет на реконструированный стадион «Динамо», где в рамках 19-го тура РПЛ сыграет со «Спартаком».

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