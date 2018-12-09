Константин Рауш: У «Динамо» была сложная ситуация, команде нужна была победа - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Краснодар
    Уфа
    1
    1
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Эмполи
    Болонья
    2
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Парма
    Кьево
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Удинезе
    Аталанта
    1
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    окончен
    Страсбург
    Кан
    2
    2
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    2-й тайм
    Майнц
    Ганновер-96
    0
    1
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    перерыв
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Зенит
    Рубин
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    1-й тайм
    Лилль
    Реймс
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Дженоа
    СПАЛ
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 20:00
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 20:30
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 18:08Источник: ТАСС

    Константин Рауш: У «Динамо» была сложная ситуация, команде нужна была победа

    Защитник «Динамо» Константин Рауш о победе команды в домашнем матче 17-го тура чемпионата России над «Уралом» (4:0).

    - Я не был готов на сто процентов после травмы в матче со сборной Германии. 11 дней почти вообще ничего не делал, надо было отдохнуть. Было тяжело, но все получилось хорошо сегодня, я всю неделю готовился и разговаривал с тренером. У нас была сложная ситуация, команде нужна была победа, я готовился к игре, но понятно, что не был готов на сто процентов, но хватило.

    Сегодняшняя игра показала, что «Динамо» может демонстрировать футбол хорошего уровня. Все болельщики ждали открытия нового стадиона. Надеемся, что мы продолжим показывать такую игру, и еще больше фанатов будет приходить на наши матчи на новом стадионе и болеть за нас, - цитирует Рауша ТАСС.

    Добавим, что после этой игры «Динамо», набрав 20 очков занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Динамо» на выезде сыграет против «Уфы».

    #фк динамо москва#рпл#Футбол-Россия#рауш константин#фк урал
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта