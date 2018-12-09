Константин Рауш: У «Динамо» была сложная ситуация, команде нужна была победа

Футбол 09 декабря 2018 18:08 Источник: ТАСС

Защитник «Динамо» Константин Рауш о победе команды в домашнем матче 17-го тура чемпионата России над «Уралом» (4:0).

- Я не был готов на сто процентов после травмы в матче со сборной Германии. 11 дней почти вообще ничего не делал, надо было отдохнуть. Было тяжело, но все получилось хорошо сегодня, я всю неделю готовился и разговаривал с тренером. У нас была сложная ситуация, команде нужна была победа, я готовился к игре, но понятно, что не был готов на сто процентов, но хватило.

Сегодняшняя игра показала, что «Динамо» может демонстрировать футбол хорошего уровня. Все болельщики ждали открытия нового стадиона. Надеемся, что мы продолжим показывать такую игру, и еще больше фанатов будет приходить на наши матчи на новом стадионе и болеть за нас, - цитирует Рауша ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Динамо», набрав 20 очков занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Динамо» на выезде сыграет против «Уфы».