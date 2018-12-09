«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью

Футбол 09 декабря 2018 18:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Краснодаре состоялся матч 17-го тура российской премьер-лиги.

«Краснодар» на своем поле принимал «Уфу». Матч закончился вничью со счетом 1:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. На 26-й минуте счет сравнял нападающий краснодарской команды Иван Игнатьев.

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После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.

В первом матче после перерыва «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Уфа» примет «Динамо». Оба матча пройдут 3 марта.

РПЛ

17-й тур

«Краснодар» – «Уфа» – 1:1 (1:1)

Голы: Игнатьев, 26 – Тилль, 14

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий (Сулейманов, 67), Куэва (Рамирес, 67), Газинский, Классон (Уткин, 82), Перейра, Вандерсон, Игнатьев

«Уфа»: Беленов, Аликин, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Салатич, Карп (Пауревич, 69), Круговой, Кротов (Бизяк, 46), Игбун

Предупреждения: Спайич, 50 – Бизяк, 61; Карп, 64; Салатич, 84; Игбун, 87