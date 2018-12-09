«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Краснодар
    Уфа
    1
    1
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Эмполи
    Болонья
    2
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Парма
    Кьево
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Удинезе
    Аталанта
    1
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    окончен
    Страсбург
    Кан
    2
    2
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    2-й тайм
    Майнц
    Ганновер-96
    0
    1
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    перерыв
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Зенит
    Рубин
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    1-й тайм
    Лилль
    Реймс
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Дженоа
    СПАЛ
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 20:00
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 20:30
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 18:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью

    В Краснодаре состоялся матч 17-го тура российской премьер-лиги.

    «Краснодар» на своем поле принимал «Уфу». Матч закончился вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. На 26-й минуте счет сравнял нападающий краснодарской команды Иван Игнатьев.

    ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

    После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.

    В первом матче после перерыва «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Уфа» примет «Динамо». Оба матча пройдут 3 марта.

    РПЛ
    17-й тур

    «Краснодар» – «Уфа» – 1:1 (1:1)

    Голы: Игнатьев, 26 – Тилль, 14

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий (Сулейманов, 67), Куэва (Рамирес, 67), Газинский, Классон (Уткин, 82), Перейра, Вандерсон, Игнатьев

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Салатич, Карп (Пауревич, 69), Круговой, Кротов (Бизяк, 46), Игбун

    Предупреждения: Спайич, 50 – Бизяк, 61; Карп, 64; Салатич, 84; Игбун, 87

    #фк краснодар#фк уфа#рпл#Футбол-Россия#игнатьев иван#тилль оливье
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта