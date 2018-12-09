Бистрович – о матче с «Реалом»: Игроки ЦСКА будут умирать на поле

Футбол 09 декабря 2018 18:59 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал итог матча с «Енисеем» (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ, а также поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«В первой половине встречи с «Енисеем» у нас было много моментов. Мы могли повести в счёте 3:0 или 4:0 и после этого играть более спокойно. Но не забили эти голы, что и привело к такой ситуации во втором тайме.

Недооценили соперника? Нет, я так не думаю. Недооценки не было. Мы знали, что «Енисей» может быть опасен, если мы дадим ему играть. Но, повторюсь, нам нужно было забивать ещё и заканчивать этот матч раньше.

Что касается предстоящего матча с «Реалом», то мы приложим все силы, чтобы победить. Нам нечего терять, поэтому настрой — завершить год на хорошей ноте. Мы будем умирать на поле!», - приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.

Матч «Реал» - ЦСКА состоится 12 декабря в Мадриде.