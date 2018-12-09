Дмитрий Кириченко: «Уфе» не хватило хладнокровия в матче с «Краснодаром» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 19:07Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Дмитрий Кириченко: «Уфе» не хватило хладнокровия в матче с «Краснодаром»

    «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью в матче 17-го тура российской премьер-лиги (1:1).

    Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко прокомментировал исход матча в Краснодаре.

    «Ход и течение игры были такие, как мы и предполагали. «Краснодар» дома играет в атакующий футбол. Взять состав «Краснодара», у которого не было чистого опорника, как Каборе. Вместо него вышел Перейра. Это более атакующий игрок. Если в целом, то игра проходила так, как мы ожидали. Сегодня нам не хватало хладнокровия в атаках, мастерства, исполнения.

    Мы много пропускали опасных атак из центральной зоны. «Краснодар» хорошо насытил штрафную площадь и опорную зону. Нам было сложно, но мы довольны результатом. Я не вспомню команду, которой было легко в Краснодаре, включая испанскую «Севилью», которую быки заставили обороняться», - цитирует Кириченко «Р-Спорт».

    После 17 туров РПЛ «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. 3 марта уфимская команда сыграет с «Динамо» в рамках 18-го тура.

    #кириченко дмитрий#фк уфа#фк краснодар#рпл#Футбол-Россия
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