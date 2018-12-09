Кириченко договорился с руководством «Уфы» о полноценном контракте

Футбол 09 декабря 2018 19:53 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко сообщил, что договорился с руководством команды о подписании полноценного контракта.

«Подписание контракта со мной планируется. Мы общались с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и, в принципе, обо всем договорились.

Задача понятна. Мы находимся в зоне стыковых матчей. Из нее нужно выйти. Впереди еще половина чемпионата. Все вполне реально. Конечно, зимой мы хотели бы усилиться. Эти вопросы мы обговаривали с руководством клуба. На зиму у нас намечено два сбора на Кипре и один – в Испании», - цитирует Кириченко «Р-Спорт».

«Уфа» в заключительном туре РПЛ перед перерывом сыграла вничью с «Краснодаром» - 1:1. После 17 туров «Уфа» идет на 14-м месте, имея в активе 16 очков.

Напомним, Кириченко вошел в тренерский штаб «Уфы» в июне, а в ноябре был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Сергея Томарова.