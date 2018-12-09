«Локомотив» прилетел в Германию

Футбол 09 декабря 2018 20:04 Источник: ФК «Локомотив»

Футболисты «Локомотива» приземлились в Дюссельдорфе.

Как сообщает пресс-служба команды, к матчу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке» готовится 21 игрок.

Вратари: Гилерме, Коченков, Сычев

Защитники: Идову, Хеведес, Михалик, Кверквелия, Лысов

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Ал. Миранчук

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов, Тугарев

В понедельник «Локомотив» проведет тренировку и предматчевую пресс-конференцию на стадионе «Фелтинс Арена».

Добавим, что встреча состоится в ближайший вторник, 11 декабря, в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 22:55 по московскому времени.