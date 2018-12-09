Кристиан Рамирес: «Краснодар» ждал более позитивного исхода в матче с «Уфой»

Футбол 09 декабря 2018 20:15 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 1:1 в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал итог матча в Краснодаре.

«Мы ждали победы, позитивного исхода в матче с «Уфой», но одно очко – тоже неплохо. Мы знаем, что все команды, которые приезжают в Краснодар, едут сражаться против нас. И хорошо это делают. Впрочем, у нас сегодня было много моментов, чтобы забить, но не получилось.

Мы знали, что «Уфа» играет в пять защитников и будет играть глубоко в обороне. Наш план состоял в том, чтобы больше атаковать по флангам, но у нас не вышло реализовать моменты и забить больше голов», - цитирует Рамиреса «Р-Спорт».

После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.