Кристиан Рамирес: «Краснодар» ждал более позитивного исхода в матче с «Уфой» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 20:15Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Кристиан Рамирес: «Краснодар» ждал более позитивного исхода в матче с «Уфой»

    «Краснодар» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 1:1 в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал итог матча в Краснодаре.

    «Мы ждали победы, позитивного исхода в матче с «Уфой», но одно очко – тоже неплохо. Мы знаем, что все команды, которые приезжают в Краснодар, едут сражаться против нас. И хорошо это делают. Впрочем, у нас сегодня было много моментов, чтобы забить, но не получилось.

    Мы знали, что «Уфа» играет в пять защитников и будет играть глубоко в обороне. Наш план состоял в том, чтобы больше атаковать по флангам, но у нас не вышло реализовать моменты и забить больше голов», - цитирует Рамиреса «Р-Спорт».

    После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.

    #рамирес кристиан#фк краснодар#фк уфа#рпл#Футбол-Россия
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