Виктор Классон: Я разочарован и нашей игрой, и результатом

Футбол 09 декабря 2018 20:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал итог матча 17-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

- Я разочарован и нашей игрой, и результатом. У нас было много голевых моментов, но мы не смогли их реализовать. Чтобы мы ни делали, мяч не хотел залетать в ворота. Надо отдать должное сопернику. «Уфа» всегда играет самоотверженно в обороне. Если бы мы реализовали все наши моменты, счет в матче должен был быть 5:1, - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

Добавим, что после 17 туров «Краснодар» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком».