Сергей Семак: По поводу Паредеса и Ивановича нет никаких предложений - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 21:37Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Сергей Семак: По поводу Паредеса и Ивановича нет никаких предложений

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса в другой клуб в зимнее трансферное окно.

    «По поводу Паредеса и Ивановича — нет никаких предложений. Поэтому они игроки «Зенита». Но никого удерживать мы не будем. Если появится возможность взять сильного игрока, тоже воспользуемся ей.

    Мы рассчитываем на Маркизио. Надеюсь, он в каждом матче будет показывать тот уровень мастерства, который у него есть. Как и сегодня», - цитирует Семака Sport24.ru.

    Ранее сообщалось, что Ивановичем интересуется «Барселона», а Паредесом – «Милан».

    #семак сергей#паредес леандро#иванович бранислав#фк зенит#рпл#Футбол-Россия#Возможные трансферы
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