Сергей Семак: По поводу Паредеса и Ивановича нет никаких предложений

Футбол 09 декабря 2018 21:37 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход Бранислава Ивановича и Леандро Паредеса в другой клуб в зимнее трансферное окно.

«По поводу Паредеса и Ивановича — нет никаких предложений. Поэтому они игроки «Зенита». Но никого удерживать мы не будем. Если появится возможность взять сильного игрока, тоже воспользуемся ей.

Мы рассчитываем на Маркизио. Надеюсь, он в каждом матче будет показывать тот уровень мастерства, который у него есть. Как и сегодня», - цитирует Семака Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Ивановичем интересуется «Барселона», а Паредесом – «Милан».